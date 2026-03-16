De Bruyne ha giocato i 45 minuti migliori della sua tormentata stagione Condò

Da ilnapolista.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

De De Bruyne ha disputato i primi 45 minuti più convincenti della sua stagione, secondo quanto scritto da Paolo Condò sul Corriere della Sera. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, in un momento caratterizzato da difficoltà e incertezze per il giocatore. Nel suo commento, Condò ha anche menzionato il Napoli e il futuro di Conte, senza entrare in dettagli specifici.

Al Corriere della Sera: è una promessa di futuro, e un motivo in più perché Conte rimanga. Il Napoli è alla terza vittoria di fila e a un punto dal Milan Dc Napoli 05102025 - campionato di calcio serie A Napoli-Genoa foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Kevin de Bruyne Paolo Condò, nel suo punto sulla Serie A, per il Corriere della Sera, ha dedicato un passaggio al Napoli: a De Bruyne e al futuro di Conte. Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire ancora, perché ha il quinto attacco del torneo e nelle serate in cui deve spingere, com’era questa, non riesce a farlo senza scoprirsi. Ora penserà a mettere in sicurezza il posto Champions, tenendo presente che il Napoli gli è ormai addosso, ma la Juve quinta dista ancora 7 punti, che sono tanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne ha giocato i 45 minuti migliori della sua tormentata stagione (Condò)

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Tutto quello che riguarda De Bruyne ha giocato i 45 minuti...

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