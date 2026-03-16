Kevin De Bruyne è stato costretto a fermarsi per oltre 100 giornate a causa di infortuni, in una stagione segnata da problemi fisici per il Napoli. La sua assenza ha avuto un impatto evidente sulla squadra, che ha dovuto fare i conti con numerosi stop e problemi di formazione. La lunga assenza del centrocampista belga ha creato molte difficoltà all’organico azzurro.

In una stagione complicata dagli infortuni, la presenza di Kevin De Bruyne ha ricordato quanto il peso dei leader possa incidere sul rendimento del Napoli. La differenza tra una squadra guidata dai suoi uomini simbolo e una costretta a fare i conti con continue emergenze si è vista chiaramente anche nell’ultima uscita degli azzurri. Come sottolinea Repubblica, “un solo tempo sabato con De Bruyne superstar ha chiarito quanta differenza vi sia tra una squadra condotta dai suoi leader e quella sventrata da infortuni e moduli instabili”. Un passaggio che riassume bene il filo conduttore della stagione: il Napoli raramente ha potuto contare sulla sua formazione tipo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne e l’emergenza Napoli: oltre 100 giornate di stop

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