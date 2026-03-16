Dalla pagina Facebook di Fidesz Budapest, a metà febbraio, è stato condiviso un video realizzato con l’intelligenza artificiale che mostra una bambina che chiede alla madre quando tornerà il padre, la donna che piange rispondendo “presto”, insieme a immagini di soldati al fronte e di un prigioniero giustiziato. Il video ha suscitato discussioni e ha attirato l’attenzione sull’uso di contenuti generati artificialmente nel contesto politico.

A metà febbraio la pagina Facebook di Fidesz Budapest ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale: una bambina chiede alla madre quando tornerà il padre, lei risponde piangendo «presto», poi soldati al fronte e un prigioniero giustiziato. Dalle mani cade la foto della bambina. Lo slogan: «Non correre rischi! Fidesz è la scelta sicura». Viktor Orbán non ha ritirato il video. Il voto del 12 aprile lo guarda con i brividi: per la prima volta in sedici anni i sondaggi non danno a Fidesz la maggioranza. Péter Magyar, ex insider del governo e fondatore di Tisza (Tisztelet és Szabadság, Rispetto e Libertà), è stabile al 51-55 per cento tra chi ha già deciso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dall’Italia all’Ungheria: Orbán, Meloni e la politica del terrore senza idee

Articoli correlati

Leggi anche: Ungheria: Calenda, 'Orban quinta colonna Putin, cambiamento Meloni su Kiev preoccupante'

Ungheria, in piazza i sostenitori del premier Orban a BudapestIl primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo principale avversario politico, Péter Magyar, hanno entrambi chiamato domenica i propri sostenitori...

Contenuti utili per approfondire Dall'Italia all'Ungheria Orb n Meloni e...

Discussioni sull' argomento L'Italia verso le sfide di qualificazione ai Mondiali 2027: training camp a Merano e amichevole in Ungheria per gli azzurri; Mastercard evolve la sua strategia di AI agentica con Virtual C-Suite, offrendo analisi e supporto di alto livello alle PMI; In cerca dell'incidente. Orbán e Zelensky se le promettono (di G. Belardelli); Ungheria: leader dell'opposizione chiede alla Russia di evitare interferenze elettorali.

Europei di pallamano: l'Italia sconfitta dall'Ungheria e fuori dal torneoL’Italia è stata sconfitta dall’Ungheria per 32-26 nella seconda partita del Gruppo F agli Europei di Pallamano in Svezia, compromettendo la qualificazione alla seconda fase del torneo. La gara, ... it.blastingnews.com

La Flotilla per Cuba. Parte dall'Italia una spedizione con aiuti umanitari, a bordo Ilaria Salis e Mimmo Lucano x.com

Buongiorno, sono insegnante in Spagna. Se qualcuno viene in Erasmus+ a Valencia, spero sia nel mio IES. Ogni volta che viene qualche insegnante dall' Italia io così Due anni fa erano venute tre insegnanti da Cerignola al Colegio Parque Santa Ana de - facebook.com facebook