A Firenze il 16 marzo 2026 si discute di come le norme sulla tutela delle donne, come quelle della Convenzione di Istanbul, abbiano bisogno di essere applicate concretamente nella vita di tutti i giorni. Non basta che le leggi siano state approvate, serve che vengano adottate nelle pratiche quotidiane per garantire effetti reali e tangibili. La differenza tra carta e realtà resta al centro del dibattito.

Firenze, 16 marzo 2026 — Non basta che una norma esista. Perché produca effetti veri, deve entrare nelle prassi, tutelare concretamente e, quindi, incidere nella vita quotidiana delle persone. È attorno a questa consapevolezza che all’Archivio di Stato di Firenze è stato ospitato il convegno “La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: riflessioni sulla sua attuazione tra norma e prassi”, promosso dal Soroptimist Club Firenze con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Archivio di Stato. L’iniziativa nasce con l’intento di aprire uno spazio di approfondimento serio e operativo su uno dei temi più urgenti del nostro tempo, quello del contrasto alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Convenzione di Istanbul alla vita reale delle donne

Articoli correlati

Terni, omaggio a Maria Cristina Di Francesco: “Una donna sempre dalla parte delle donne, con il senso civile e la passione per la vita”Il romanzo di Alessandra D’Egidio ‘Due meno Due, una storia di amicizia e di rinascita’ spunto di discussione e approfondimento dell’evento ‘Il ruolo...

Trump ritira gli Stati Uniti dalla Convenzione chiave delle Nazioni Unite sul clima e da decine di organizzazioni internazionaliDonald Trump ha suscitato forte indignazione in tutto il mondo, annunciando che gli Stati Uniti usciranno dall’accordo internazionale fondamentale...

The Desperate Stand That Saved Europe: Siege of Vienna 1683

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dalla Convenzione di

Temi più discussi: Ddl Stupri, il nuovo testo obbliga il giudice a tormentare la vittima; Senza consenso è stupro: a Cagliari la protesta contro il Ddl Bongiorno - L'Unione Sarda.it; Centri antiviolenza, nel 2024 oltre 36 mila donne partecipano a percorsi di uscita dalla violenza; Il Centro Antiviolenza lancia l’allarme sul Ddl Buongiorno e chiama le donne a difendere i loro diritti in piazza.

Dalla Convenzione di Istanbul alla vita reale delle donneAll’Archivio di Stato di Firenze un convegno promosso dal Soroptimist Club Firenze mette a confronto istituzioni, magistratura e territorio per trasformare le tutele scritte nella legge in strumenti c ... lanazione.it

Femminicidio, sì anche dal Senato a Convenzione di IstanbulQuesta mattina l’Aula di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il ddl di ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne. La Convenzione impone di ... quotidianosanita.it

Mentre il Grevio fotografa un Paese ancora lontano dall'attuare la Convenzione di Istanbul, arrivano dalla Cassazione i segni del cambiamento - facebook.com facebook