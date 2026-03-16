Dal Vaticano nuovo appello per sostenere colletta Pro Terra Santa

Il Vaticano ha rivolto un nuovo appello a tutta la Chiesa per invitare alla colletta del Venerdì Santo a favore della Terra Santa. Il messaggio arriva in un momento difficile per i cristiani della regione, che stanno affrontando conseguenze della guerra e di una crisi economica. La richiesta mira a coinvolgere le comunità ecclesiali in un sostegno concreto.

Il Vaticano ha lanciato un nuovo appello a tutta la Chiesa per sostenere la colletta per la Terra Santa del Venerdì Santo in un momento drammatico per i cristiani della regione, colpiti dalla guerra e dalla crisi economica. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dal Vaticano nuovo appello per sostenere colletta Pro Terra Santa Articoli correlati Leggi anche: I bambini che fanno rumore e l'oratorio condannato: Lagalla propone una colletta per sostenere il risarcimento Pellegrini ricevuti dal cardinal Pizzaballa: "Noi in Terra Santa per una pace possibile"Giungono dalla Terra Santa le prime notizie ed emozioni dei 28 forlivesi che partecipano al pellegrinaggio di comunione e pace dal 1° al 7 gennaio e... Dal Vaticano nuovo appello per sostenere colletta Pro Terra Santa Contenuti e approfondimenti su Dal Vaticano Discussioni sull' argomento Scientists for peace, l'appello dell'Accademia per la Vita a ricercare vie di pace; Guerra Iran-USA, appello del Papa per la pace e nuovi statuti per l’Accademia per la Vita; Lo scandalo di una guerra presentata come un videogioco: cosa ha detto il cardinale di Chicago Cupich; L'elezione di Leone XIV potrebbe essere invalida, l'ex magistrato no-vax Giorgianni invia un parere pro veritate in Vaticano a Parolin. Vaticano, tre suore denunciano al Papa il prete che le ha sfrattate dal convento: ha violato il diritto canonicoSuor Bernadette (88 anni), suor Regina (86 anni) e suor Rita (82 anni) le religiose austriache irriducibili che si erano rifiutate di lasciare il loro storico monastero a Goldstein, vicino a ... ilmessaggero.it Il riconoscimento del National Constitution Center sarà conferito il prossimo 3 luglio durante una cerimonia pubblica a Philadelphia. Il Pontefice intende tenere un discorso di accettazione collegandosi dal #Vaticano. Il direttore della Sala Stampa della Santa S - facebook.com facebook Il riconoscimento del @ConstitutionCtr sarà conferito il prossimo 3 luglio durante una cerimonia pubblica a Philadelphia. Il Pontefice intende tenere un discorso di accettazione collegandosi dal #Vaticano #VaticanNewsIT Leggi qui x.com