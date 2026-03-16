Dal varco nella recinzione alla fuga | ecco come viene messo a segno il furto di farmaci all’ospedale Tiberio Evoli

Alcune persone hanno forzato un varco nella recinzione dell’ospedale Tiberio Evoli, entrando per portare via farmaci, tra cui medicinali oncologici, biologici e di uso salvavita. In più occasioni, il bottino ha superato i 1,2 milioni di euro. Le incursioni si sono ripetute, con i ladri che sono riusciti a fuggire dopo aver preso i farmaci.

L’inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria individua quattro indagati e ricostruisce una sequenza di incursioni mirate nella farmacia ospedaliera tra il 2024 e il 2025 Medicinali oncologici, biologici e salvavita per oltre 1,2 milioni di euro sottratti in più incursioni. Gli atti dell’inchiesta su furto di farmaci salvavita dalla farmacia ricostruiscono una modalità d’azione precisa: dal varco nella recinzione all’ingresso notturno nella farmacia fino alla selezione mirata dei prodotti. Sono quattro indagati provenienti da Napoli e provincia. Pochi minuti, movimenti rapidi, un percorso studiato nei dettagli.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Raid nella farmacia del Tiberio Evoli, maxi furto di farmaci oncologici: quattro arresti, scoperta base logistica a NapoliUn duro colpo al traffico di farmaci oncologici e salvavita ad altissimo costo è stato inferto dai carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo... Furto di farmaci al Tiberio Evoli, Iiriti: "Siamo di fronte a un atto vile"La consigliera regionale di FdI esprime forte preoccupazione per quanto accaduto e, allo stesso tempo, ribadisce la necessità di continuare con...