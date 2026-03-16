Dal concerto tributo ai Queen oltre 5 mila euro di solidarietà | saranno donati all' Ail per acquistare un ecografo portatile

Domenica sera al Teatro Dragoni di Meldola si è svolto un concerto tributo ai Queen con il gruppo musicale Killer Queen, che ha attirato oltre 5.000 spettatori. L’evento, organizzato con il supporto dell’Amministrazione comunale, ha visto il teatro completamente pieno. La serata ha generato una raccolta di fondi che sarà devoluta all’Ail per l’acquisto di un ecografo portatile.

Il Teatro Dragoni di Meldola, messo a disposizione dalla locale Amministrazione comunale, si è riempito in ogni ordine di posti in occasione della serata di domenica, quando il gruppo musicale Killer Queen ha tenuto un concerto tributo alla band inglese dei Queen. Ciò spiega come la formazione inglese, fondata dal cantante e pianista Freddie Mercury, dal chitarrista Brian May e dal batterista Roger Taylor, ai quali si aggiunse il bassista John Deacon, dopo oltre cinquant'anni sia ancora molto apprezzata dal pubblico di ogni età. L'apice dell'iniziativa, promossa a scopo benefico dal Lions Club Forlì Host a favore della sezione... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati I Rotary a favore di Ail Firenze, donati 22mila euroFirenze, 5 febbraio 2026 – Consegnato ad AIL Firenze il service del valore di quasi 22. Leggi anche: Solidarietà: donati oltre tremila euro alla Croce Azzurra Litorale Pisano Una selezione di notizie su Dal concerto tributo ai Queen oltre 5... Temi più discussi: Da Bohemian Rhapsody a We Are the Champions: concerto tributo ai Queen a favore dell'Ail; Candlelight a Torino: scopri la nuova stagione di concerti del 2026 tra la luce di mille candele, atmosfere intime e location storiche; Candlelight Milano: prossimi concerti a lume di candela (2026); Lions: sold-out il concerto/tributo ai Queen per il Sant’Anna di Torino. Halloween, tributo ai Queen, Campionaria e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaSino al 2 novembre alla PromoBerg, a Bergamo, torna la Fiera Campionaria. Un appuntamento che da quasi mezzo secolo racconta il volto produttivo, artigianale e commerciale della città, confermandosi ... bergamonews.it Al Piazzale degli Alpini tributo ai QueenBergamo. Domenica 2 novembre 2025 dalle 21 nel Tendone Bavarese (Sala Concerti) al piazzale degli Alpini a Bergamo si terrà un concerto live Queen tribute band. Uno dei migliori tributi internazionali ... bergamonews.it 1976 A gennaio, i Queen volano a New York per le prove prima del loro terzo tour americano, e il secondo come headliner. Il tour di trentatré date A Night At The Opera inizia nel Connecticut e si conclude sei settimane dopo con quattro spettacoli a Los Angele - facebook.com facebook Queen Licia105 anni. A lunedì domenica se potete ripostate x.com