Dal blocco all’oggetto | come il terrazzo evolve in materiale strutturale nel design

L’Architectural Terrazzo, realizzato in blocchi pieni, sta trasformando il modo in cui si pensa all’utilizzo dei materiali nel design. Questi blocchi permettono di creare volumi più robusti e arredi monolitici, offrendo nuove possibilità per l’architettura moderna. Il materiale, tradizionalmente usato in passato, torna a essere protagonista come elemento strutturale e decorativo.

L’Architectural Terrazzo prodotto in blocchi pieni apre nuove possibilità per volumi, arredi e oggetti monolitici, riportando un materiale storico al centro dell’architettura contemporanea. Per anni il terrazzo alla veneziana è stato percepito soprattutto come pavimentazione legata alla tradizione domestica e alle grandi superfici dei palazzi storici. Oggi il quadro si sta spostando: il terrazzo non viene più considerato solo come semplice rivestimento, ma come materia da scolpire, capace di dare forma a volumi, arredi e oggetti con la stessa forza espressiva della pietra naturale. Una trasformazione che dialoga con le tendenze del progetto contemporaneo, dove cresce l’interesse per materiali monolitici e continui. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Dal blocco all’oggetto: come il terrazzo evolve in materiale strutturale nel design Articoli correlati Tutti abbiamo in casa un oggetto di designDiamo per scontata la loro funzionalità e spesso non ne consideriamo la bellezza: fateci caso, la prossima volta che vi disinfettate una ferita Ci... Leggi anche: Plastica poetica, quando il materiale più comune diventa design Contenuti e approfondimenti su Dal blocco all'oggetto come il terrazzo... Discussioni sull' argomento Sequestro: va motivato il blocco delle somme pari alla compensazione di tutti i crediti Super Ace acquistati; Comunicazione dell’opzione di cessione del credito: come farla correttamente; Trump all'Iran, 'colpiremo più duro con blocco delle forniture di petrolio'; Avellino, blocco auto al Palazzotto: Per la sicurezza dei bimbi. L' altro giorno ho sperimentato un limite della AI. Stavo leggendo qui un post in cui si parlava del blocco del lettore. La AI mi proponeva le sue risposte su come ridolvere il blocco del lettore. Le ho lette. Il succo era: prova a riavviarlo...certo perchè il lettore può - facebook.com facebook Beh, no. Blocco in base a regole che mi sono dato e che ho comunicato da tempo. Ad esempio, questo account prende il blocco non "a caso" ma per manifesta stupidità (di quanto affermato). Cheers. x.com