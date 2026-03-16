Dal blocco all’oggetto | come il terrazzo evolve in materiale strutturale nel design

Da urbanpost.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Architectural Terrazzo, realizzato in blocchi pieni, sta trasformando il modo in cui si pensa all’utilizzo dei materiali nel design. Questi blocchi permettono di creare volumi più robusti e arredi monolitici, offrendo nuove possibilità per l’architettura moderna. Il materiale, tradizionalmente usato in passato, torna a essere protagonista come elemento strutturale e decorativo.

L’Architectural Terrazzo prodotto in blocchi pieni apre nuove possibilità per volumi, arredi e oggetti monolitici, riportando un materiale storico al centro dell’architettura contemporanea. Per anni il terrazzo alla veneziana è stato percepito soprattutto come pavimentazione legata alla tradizione domestica e alle grandi superfici dei palazzi storici. Oggi il quadro si sta spostando: il terrazzo non viene più considerato solo come semplice rivestimento, ma come materia da scolpire, capace di dare forma a volumi, arredi e oggetti con la stessa forza espressiva della pietra naturale. Una trasformazione che dialoga con le tendenze del progetto contemporaneo, dove cresce l’interesse per materiali monolitici e continui. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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