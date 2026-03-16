Da Taylor-Athekame a Scalvini-Frattesi | Var peggio degli arbitri

Durante l'ultimo fine settimana di campionato, sono state numerose le decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni in Serie A. La moviola ha evidenziato episodi come il cartellino rosso a Wesley nel match tra Como e Roma e il gol annullato a Conceicao nell'incontro tra Udinese e Juventus. Le polemiche si sono concentrate sulle scelte degli arbitri, che sono state oggetto di critiche e analisi approfondite.

La moviola della Serie A con il rosso a Wesley in Como-Roma e il gol annullato a Conceicao in Udinese-Juventus Altro week end ricco di polemiche contro gli arbitri in Serie A. Corsa scudetto e zona Champions inevitabilmente condizionate dagli errori dei direttori di gara e, spesso, anche del Var. Nel posticipo domenicale, annullato un gol al Milan per tocco di mano di Athekame nell’immediatezza della rete. Prima c’è anche un tocco col braccio di Provstgaard, ma non è punibile. Lo stesso Athekame protagonista anche di un rigore richiesto dopo il colpo subito da Taylor in area. Il centrocampista della Lazio arriva per primo a toccare il pallone per una frazione di secondo ed il successivo contatto viene giudicato dal Guida come un semplice contrasto di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da Taylor-Athekame a Scalvini-Frattesi: Var peggio degli arbitri Articoli correlati Inter-Atalanta, Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi: perché arbitro e VAR hanno lasciato correreNé l'arbitro Manganiello né il VAR (Gariglio e Chiffi) hanno ritenuto opportuno cambiare le decisioni di campo: Vediamo cosa è successo e perché... Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi, l’AIA dà parzialmente ragione all’InterIn casa nerazzurra c’è rabbia ma anche incredulità per il mancato richiamo dell’arbitro al VAR da parte del varista Guariglio, dismesso nel 2023 dopo... REF CAM POV: You Are The Referee in Atalanta-Inter | HAIER CAM | Serie A 2025/26 Contenuti utili per approfondire Da Taylor Athekame a Scalvini Frattesi... Temi più discussi: Moviola Lazio-Milan: contatto Taylor-Athekame, c'era calcio di rigore? Giusto annullare la rete ai rossoneri?; Lazio-Milan, la moviola di Marelli: Gol di Athekame e possibile rigore, vi spiego le scelte di Guida; Lazio-Milan 1-0, la moviola: gol annullato ad Athekame che chiede anche un rigore. Tutti gli episodi arbitrali; Moviola Milan-Lazio: Guida perfetto, non c’è rigore su Athekame. Da Taylor-Athekame a Scalvini-Frattesi: Var peggio degli arbitriLe ultime news Serie A con la moviola: da Athekame-Taylor a Scalvini-Frattesi passando per il rosso a Wesley e il gol annullato alla Juve ... calciomercato.it Moviola Milan-Lazio: Guida perfetto, non c’è rigore su AthekamePartita di grande spessore per Guida: decisioni corrette prese in campo, spiegazione ai giocatori che accettano (ad esempio a Marusic: «E’ fallo questo», con grande naturalezza), corretto il non ... corrieredellosport.it #LazioMilan | qualche protesta sul contrasto Taylor / Athekame: sul tiro del rossonero c’è un contatto con la suola del laziale, ma ad arrivare primo sul pallone è proprio il giocatore di Sarri che con la punta del piede devia il pallone senza effettuare un secondo x.com Marelli: “La dinamica è che Taylor tocca con la punta del piede, poi Athekame tira e dopo c’è il contatto sul collo del piede di Athekame con i tacchetti da parte di Taylor”. - facebook.com facebook