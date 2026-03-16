Nella settimana precedente al voto sul referendum, il ministro della Giustizia ha condannato i toni violenti di alcuni esponenti di sinistra, che hanno rivolto insulti e accuse gravi ai sostenitori del Sì. Nordio ha denunciato di essere stato chiamato bandito, fascista e piduista, mentre chi ha promosso il referendum si è trovato al centro di un clima acceso e polemico.

Nella settimana finale prima dello “storico” voto sul referendum, arriva l’anatema del ministro della Giustizia Carlo Nordio contro chi, da sinistra, ha riversato sui sostenitori del Sì veleni, accuse e insinuazioni, ignorando l’appello alla moderazione del presidente Mattarella. “E’ stata una consolazione ricevere subito la solidarietà del presidente Grosso e dell’Anm. Resta il fatto che la campagna contro di noi è stata, verbalmente, di una violenza inaudita, ci hanno definiti fascisti, piduisti, e da ultimo banditi. E purtroppo è noto che dai cattivi maestri talvolta escono allievi violenti. Per questo ho evocato qualche settimana fa i tempi delle Br. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da sinistra No alla riforma, Sì ad insulti e roghi. L’ira di Nordio: “Toni violenti da Br, ci hanno definiti banditi, fascisti, piduisti…”

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