Da Moie alla Polonia tra sfide e opportunità

L’azienda, fondata nel 1975 da Elio Bora, ha sede a Moie e si occupa di produzione di stampi per il settore automotive e elettrodomestico. Nel corso degli anni, è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento internazionale. Recentemente, ha avviato attività in Polonia, affrontando nuove sfide e cogliendo opportunità di espansione sul mercato globale.

FONDATA nel 1975 da Elio Bora, l’azienda è diventata nel tempo un punto di riferimento internazionale nella produzione di stampi per il settore automotive ed elettrodomestico, con un impegno costante nel rispondere alle sfide del mercato globale. Dalla piccola officina iniziale a Castelplanio, in provincia di Ancona, dove l’azienda ha avuto sede fino al 1983, Bora ha costruito un percorso di successi segnato da innovazioni tecnologiche e da una continua ricerca di soluzioni all’avanguardia per i suoi clienti. Il trasferimento nella nuova sede di Moie ha rappresentato un momento cruciale nella storia dell’azienda, che ha proseguito la sua espansione con la creazione della Bora Poland nel 2005, con l’apertura di un impianto produttivo a Radomsko. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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