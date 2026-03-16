da cunha illumina ramon ok da punta paz stavolta stecca

Da Cunha si mette in evidenza con un’illuminante prestazione, mentre Ramon si conferma tra i pali con parate decisive. Paz questa volta non riesce a trovare la rete, fallendo alcune occasioni. Butez si distingue per un rigore impeccabile, dimostrando grande sicurezza nelle ripartenze e una notevole capacità di gestione del pallone.

BUTEZ 7. Rigore imprendibile e come al solito grande gestione della palla e sicurezza nelle ripartenze. DIEGO CARLOS 7. Rete da opportunista, si riscatta dopo il fallo da rigore su El Shaarawy. RAMON 6,5. Primo tempo da centravanti, alla Facchetti come con Herrera, meglio nella ripresa nel suo ruolo naturale di difensore. KEMPF 6. Incolpevole sul gol, si erge difensore per coprire le scorribande del primo tempo di Ramon. SMOLCIC 7,5. Attaccante a sorpresa, dà da il meglio anche in questo ruolo, il gol partita è anche merito suo. SERGI ROBERTO 5. Ha sulla coscienza il passaggio sbagliato verso Carlos da cui è nato il rigore del vantaggio giallorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Le pagelle. Sorpresa Ramon. Da Cunha ci prova con la solita eleganzaBUTEZ 6,5. Poco impegnato fra i pali, fa più il playmaker dietro la difesa. VAN DER BREMPT 7. Spinge e chiude con costanza e non fa passare nessuno. RAMON 7,5. Una sorpresa. Lascia spesso la difesa, ... ilgiorno.it