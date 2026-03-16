Curling femminile l’Italia si sblocca ai Mondiali! Australia battuta in nove end

L’Italia ha finalmente ottenuto una vittoria ai Mondiali di curling femminile in corso a Calgary, in Canada. Dopo due sconfitte consecutive, le azzurre sono riuscite a battere l’Australia in nove end, segnando un passo importante nel torneo. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra italiana, che ora cerca di migliorare il proprio cammino nella competizione.

Dopo due sconfitte consecutive l’Italia alza la testa ai Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada, precisamente sul ghiaccio di Calgary. A seguito dei match difficili contro Corea del Sud e Svezia, le azzurre si sono liberate agilmente dell’Australia, chiudendo i conti con il punteggio di 9-4 e con un end di anticipo. Una vittoria maturata soprattutto nella seconda parte della disputa. L’avvio è infatti nel segno della gestione per Stefania Constantini e compagne che, con il martello in mano, mettono subito a referto due punti, costringendo successivamente le avversarie a marcarne soltanto uno avanzando poi di un’unità nel terzo round. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling femminile, l’Italia si sblocca ai Mondiali! Australia battuta in nove end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Corea del Sud 1-3, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre si sbloccano nel quinto end Leggi anche: LIVE Italia-Canada 7-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano da tre punti per le azzurre, si va all’extra-end! Una raccolta di contenuti su Curling femminile Temi più discussi: Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Torna l’Italia del curling: il calendario e gli orari delle azzurre ai Mondiali; Curling, da sabato a Calgary i Mondiali femminili 2026. L’Italia pronta all’impegno iridato; LIVE Italia-Svezia 4-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: altra sconfitta pesante per le azzurre. A che ora Italia-Cina oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingProseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada, ... oasport.it Curling, l’Italia si inchina alla Svezia ai Mondiali: secondo ko per Constantini e compagneL'Italia ha perso la seconda partita consecutiva ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo la ... oasport.it Prima vittoria per la nazionale italiana femminile di curling, impegnata nei Mondiali di Calgary. Le azzurre hanno battuto 9-4 l'Australia nel terzo match di round robin, giocato poche ore dopo aver ceduto alla Svezia nella partita precedente. La squadra compo - facebook.com facebook PER RIPARTIRE La Nazionale femminile di curling cerca riscatto ai Mondiali di Calgary! Dopo la sconfitta all’esordio, le azzurre sono attese da due partite ravvicinate! Prima, alle 20.30, c’è il match contro la Svezia e dopo poche ore l’avversario sarà l’A x.com