Un gruppo di mamme si raduna per esprimere il proprio sostegno a Guido Oppido, coinvolto in un procedimento legale. L'avvocato Petruzzi commenta la manifestazione definendola una

Non mancano i costanti momenti di tensione sulla tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di Nola morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato. La mattina di domenica 15 marzo un gruppo di mamme si è radunato per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Guido Oppido, una manifestazione che ha indignato Patrizia Mercolino e il suo avvocato Francesco Petruzzi. Quest’ultimo ha commentato l’episodio con queste parole: “Questa pagliacciata stride con la compostezza di Patrizia e di questa difesa”. La manifestazione delle mamme per Guido Oppido La replica dell'avvocato Francesco Petruzzi "Nessuna di loro è... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cuore bruciato, l'avvocato Petruzzi sulle mamme che manifestano a sostegno di Guido Oppido: "Pagliacciata"

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Tutto quello che riguarda Guido Oppido

Temi più discussi: Cuore bruciato, l'avvocato Petruzzi sulle mamme che manifestano a sostegno di Guido Oppido: Pagliacciata; Domenico morto per il trapianto di cuore, l'ex primario del Monaldi: la dottoressa Farina non faceva espianti, l'ha costretta Oppido; Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Domenico Caliendo, gli ispettori: Cuore danneggiato da un farmaco prima dell'espianto.

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All'ospedale Monaldi di Napoli manifestazione con centinaia di persone questa mattina a sostegno del cardiochirurgo Guido Oppido, il primario del reparto di trapianti pediatrici che ha operato il piccolo Domenico il 23 dicembre scorso "Oppido non si tocca" si - facebook.com facebook

Bimbo trapiantato, al Monaldi in 100 per esprimere solidarietà a Guido Oppido. Striscioni e foto dei bimbi salvati. Mamma: 'Ci ha ridato luce e speranza' #ANSA x.com