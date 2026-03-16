La cultura viene spesso utilizzata dai potenti come un paravento per nascondere i loro reali interessi, lasciando che questa venga percepita come un valore condiviso, mentre in realtà serve a svuotare le menti delle persone. Sono poche le eccezioni in cui la cultura viene usata in modo autentico, mentre nella maggior parte dei casi si tratta di un modo per distogliere l’attenzione dai veri obiettivi di chi detiene il potere.

di Franco Luceri – La testa degli esseri umani è come il “castone di un gioiello”, l’ha progettata il Padreterno per custodire e tramandare da padre in figlio le leggi morali, impreziosite nei millenni della storia dell’uomo, per poter interagire produttivamente e pacificamente con i suoi simili e con la natura. Invece la cultura, si finge essenziale nella funzione intellettiva dell’uomo, ma è una forma di furto con scasso, svuota i cervelli dalle preziosissime leggi naturali e morali, rozzamente definite “istinto”, analfabetismo, ignoranza, bestialità, per sostituirle con quelle politiche comuniste o liberali che non riescono a farsi rispettare nemmeno dai legislatori che le hanno partorite e manco dai burocrati e giudici preposti a perseguire chi non è stato messo nella condizione culturale e finanziaria per rispettarle. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Cultura, una forma di furto con scasso che svuota i cervelli

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