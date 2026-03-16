Crotone successo del Comune alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

Dal 12 al 15 marzo, il Comune di Crotone ha preso parte alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, uno degli eventi principali nel settore turistico a livello nazionale e internazionale. La partecipazione si è svolta all’interno dello stand della Regione Calabria, offrendo spazio alle iniziative e alle proposte del territorio. La presenza ha rappresentato un momento di confronto e visibilità per la città nel contesto del turismo mediterraneo.

Il Comune di Crotone, dal 12 al 15 marzo, ha partecipato alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico a livello nazionale e internazionale, all’interno dello stand della Regione Calabria.. Nel corso della manifestazione la delegazione crotonese ha preso parte a due workshop professionali dedicati agli incontri B2B, occasioni di confronto e networking con operatori del settore turistico. Complessivamente sono stati incontrati 21 buyer provenienti da 11 diverse nazioni, a conferma dell’interesse crescente verso destinazioni autentiche e ancora poco esplorate dai grandi flussi turistici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, successo del Comune alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli Articoli correlati Paduli alla Borsa Mediterranea del TurismoPresente alla manifestazione Renzo Mazzeo, che ha partecipato anche in qualità di presidente UNPLI Benevento, a sostegno delle iniziative di... Napoli, Santanchè inaugura la Borsa Mediterranea del TurismoLa ministra del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato all’inaugurazione della 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, presso la... Tutti gli aggiornamenti su Borsa Mediterranea del Argomenti discussi: Crotone punta sulla promozione turistica: la città presente alla BMT di Napoli 2026. Successo per la partecipazione del Comune di Crotone alla Borsa Mediterranea del TurismoIl Comune di Crotone, dal 12 al 15 marzo, ha partecipato alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico a livello nazionale e inter ... msn.com Turismo, Crotone alla BMT incontra buyer da 11 nazioniL’evento si è svolto dal 12 al 15 marzo e ha visto la presenza della delegazione crotonese nello stand istituzionale della Regione Calabria ... ilcrotonese.it