Cristiano Ronaldo Jr protesta platealmente e sarà squalificato | l'allenatore gli fa i complimenti

Durante la partita tra Al-Nassr e Al-Hilal, Cristiano Ronaldo Jr. ha protestato in modo vistoso dopo essere stato sostituito. L'arbitro gli ha mostrato un cartellino giallo, che comporterà la sua squalifica nella prossima gara. L'allenatore ha commentato pubblicamente il comportamento del giovane giocatore, complimentandosi per l’atteggiamento tenuto durante il match.

Cristiano Ronaldo Jr. protesta platealmente e sarà squalificato: dopo la sostituzione, durante l'Al-Nassr e l'Al-Hilal, ha ricevuto il cartellino giallo e salterà la prossima partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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