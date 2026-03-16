Crisi Iran Trump | Non so se vogliamo fare un accordo non sappiamo nemmeno con chi parlare – Il video

Durante un viaggio in aereo, l'ex presidente ha dichiarato di non essere sicuro sulla possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, sottolineando che molti dei leader iraniani sono stati eliminati. La sua dichiarazione mette in discussione la volontà e la capacità di negoziare, senza indicare chi potrebbe rappresentare il paese nelle trattative. La frase si concentra sulle incertezze e sulla complessità della situazione attuale.

(Agenzia Vista) Usa, 16 marzo 2026 "Non so se voglio concludere un accordo. Prima di tutto, nessuno sa nemmeno con chi si ha a che fare, come sapete, perché la maggior parte dei loro leader è stata uccisa", lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

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