Crisi Iran Tajani | Non siamo in guerra e non ci entreremo – Il video

Il ministro degli Esteri ha affermato che l’Italia non è in guerra con l’Iran e che non intende coinvolgersi in un conflitto armato. La dichiarazione è stata rilasciata a Bruxelles il 16 marzo 2026, in risposta alle tensioni attuali tra i paesi coinvolti. Nessuna altra informazione sui dettagli del contenzioso è stata fornita in questa occasione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 “La nostra posizione è che noi non siamo in guerra, non vogliamo entrare in guerra, non entreremo in guerra. L’Italia continuerà a proteggere Cipro perché è un Paese dell’Unione europea che è stato attaccato”. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

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#TG2000 - La crisi iraniana. Continuano gli attacchi israeliani e americani su tutto il Paese. Nessuna clemenza per gli amici di Washington e Tel Aviv, ribadisce Teheran che continua a colpire i paesi del Golfo. #Iran #USA #Israele #Teheran #16marzo #TV200 - facebook.com facebook

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