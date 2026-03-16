L’Unione Europea sta sviluppando un piano d’emergenza energetico in risposta all’aumento delle tensioni nello Stretto di Hormuz. Questa iniziativa mira a fronteggiare i crescenti costi dei combustibili fossili, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace delle conseguenze economiche della crisi. La strategia viene predisposta in modo da affrontare le eventuali ripercussioni sulla fornitura di energia nel territorio europeo.

Bruxelles sta preparando un piano d’emergenza energetico per affrontare l’escalation nello Stretto di Hormuz e il conseguente rincaro dei combustibili fossili. La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, presenterà mercoledì misure che includono maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato e sgravi fiscali sulle bollette elettriche. L’Italia chiede correttivi specifici sul sistema Ets, ma la sospensione totale del meccanismo non è all’ordine del giorno. I dati indicano che nelle due settimane successive allo scoppio del conflitto in Iran, le importazioni energetiche dell’Unione hanno già generato un costo aggiuntivo di 6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Hormuz: Ue lancia piano d’emergenza, costi salgono

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