Crisi di Hormuz ecco perché la Cina potrebbe uscirne vincitrice

La crisi di Hormuz coinvolge l’Iran che ha chiuso lo stretto, e la regione del Medio Oriente che si trova al centro di tensioni crescenti. La situazione ha ripercussioni su diversi settori, tra cui quello energetico e industriale, e coinvolge attori internazionali che cercano di tutelare i propri interessi. La questione si sta sviluppando rapidamente, con implicazioni che interessano anche la Cina.

Roma, 16 mar. (askanews) – La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran stanno aprendo un nuovo fronte della competizione globale: non solo militare e diplomatica, ma energetica e industriale. In questo scenario la Cina, pur restando esposta allo shock petrolifero, potrebbe risultare uno degli attori relativamente più avvantaggiati, grazie a una combinazione di transizione energetica, diversificazione delle forniture e capacità di intervento statale sul mercato. Il contesto è già da economia di emergenza. Nei giorni scorsi il Brent ha toccato 119,50 dollari al barile, per poi stabilizzarsi attorno ai 100... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Crisi iraniana, perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe esser un grosso problemaC’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale.

Crisi iraniana, perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe essere un grosso problemaC’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale.

Altri aggiornamenti su Crisi di Hormuz ecco perché la Cina...

Temi più discussi: Crisi nello stretto di Hormuz: gas, prezzi dell’energia e autonomia strategica europea; Stretto di Hormuz, perché la crisi fa crescere Panama (e ora le rotte commerciali globali potrebbero cambiare); Con la guerra divampa la crisi energetica: +62% per il gas e rincari da 350 euro a famiglia. Ecco gli impatti di Hormuz sull’Italia; La crisi di Hormuz sarà il fertilizzante dell’inflazione.

Tutti gli effetti della crisi di Hormuz sul petrolioHormuz si svuota: il mercato petrolifero entra nella fase fisica della crisi. L'analisi di Gianclaudio Torlizzi tratta dal suo profilo X. startmag.it

Stretto di Hormuz in ostaggio dell’Iran: ecco gli effetti sull’ItaliaLa guerra in Iran sta scatenando un altro enorme problema legato al commercio mondiale. Teheran ha dichiarato di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, ma da lì transita un terzo del conta ... affaritaliani.it

Di fronte alla crisi causata dalla guerra in Iran la comunità internazionale può contare su riserve di petrolio, nel caso il blocco dello stretto di Hormuz dovesse prolungarsi Ospite di Luigi Casillo a Sky Tg24 Fabio Fortuna, economista e rettore dell'università Un - facebook.com facebook

Gli impatti dello shock energetico dato dalla chiusura dello stretto di Hormuz e la crisi nel Golfo sulle forniture energetiche asiatiche. L'analisi di Mali Chivakul, Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin. #energia #Iran Hormuz x.com