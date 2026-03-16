cremonese fiorentina serata da dentro o fuori probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera alle 20.45 si affrontano Cremonese e Fiorentina in una partita cruciale. La Cremonese schiera il recuperato Kean, che però dovrebbe partire dalla panchina, mentre la Fiorentina si prepara a scendere in campo con le sue probabili formazioni. La partita viene trasmessa in diretta televisiva, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire il match in tempo reale.

Cremona, 16 marzo 2026 – Ore 20.45, va in scena la sfida tra la Cremonese e la Fiorentina con il recuperato Kean (che dovrebbe, però, partire dalla panchina). Diretta tv su Dazn. E’ un’altra di quelle partite in cui è vietato sbagliare (ovvero perdere, ma in fondo anche pareggiare non sarebbe un granché), una di quelle partite che la Fiorentina ha sbagliato più volte in questa stagione, ma ecco arrivare un’altra occasione. I viola, a 25 punti, hanno un punto in più dei lombardi (che occupano il terzultimo posto) e vincendo non sarebbero salvi, ma farebbero un bel balzo in avanti verso lidi un po’ più sereni. Probabili formazioni CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 55 Folino, 5 Luperto; 4 Barbieri, 32 Pareyo, 29 Maleh, 2 Thorsby, 7 Zerbin; 90 Bonazzoli, 9 Djuric. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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