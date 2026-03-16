Cremonese-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina affronta la Cremonese nel match di lunedì 16 marzo, valido per la 29ª giornata di Serie A. La partita si gioca allo stadio Zini e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I viola tornano in campo dopo le ultime partite, mentre i padroni di casa cercano punti importanti in casa. La sfida è prevista per questa sera e le probabili formazioni sono state annunciate.

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, lunedì 16 marzo, i viola sfidano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta allo stadio Zini nel monday night della 29esima giornata di Serie A. Scontro salvezza fondamentale per la squadra di Vanoli, che arriva alla sfida dopo aver battuto il Rakow 2-1,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Cremonese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Fiorentina-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A Tutto quello che riguarda Cremonese Fiorentina orario probabili... Temi più discussi: Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario del posticipo di Serie A; Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni. Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 29ª giornata allo stadio Zini sfida salvezza tra i grigiorossi di Davide Nicola e la Viola di Paolo Vanoli ... tuttosport.com Cremonese-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl tecnico della Cremonese Davide Nicola (Foto Giovanni Evangelista/LaPresse) Sfida salvezza oggi, 16 marzo, ... msn.com Cremonese-Fiorentina è l’appuntamento del lunedì sera #forzaviola #fiorentina #seriea x.com ! Chiusa la prevendita di #CremoneseFiorentina: il dato spettatori https://uscremonese.it/cremonese-fiorentina-chiusa-la-prevendita-dei-biglietti-il-dato-finale/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona # - facebook.com facebook