Lunedì sera alle 20:45 si gioca Cremonese-Fiorentina allo stadio Zini, ultima partita della 29a giornata di Serie A. Sono state ufficializzate le formazioni e le quote, e i pronostici indicano una partita con pochi gol. La sfida si disputa in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica.

La sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Si tratta di un delicatissimo scontro salvezza fra la terzultima e la quartultima, separate da un solo punto in classifica. I padroni di casa della Cremonese hanno avuto un tracollo davvero inaspettato e non hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol allo “Zini”

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