Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol allo Zini

Da infobetting.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 16 marzo alle 20:45 si gioca Cremonese-Fiorentina allo stadio Zini, ultima partita della 29esima giornata di Serie A. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una sfida con pochi gol previsti. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento di questa giornata di campionato.

La sfida di lunedì sera allo Zini tra Cremonese e Fiorentina fa calare il sipario sulla 29a di Serie A. Si tratta di un delicatissimo scontro salvezza fra la terzultima e la quartultima, separate da un solo punto in classifica. I padroni di casa della Cremonese hanno avuto un tracollo davvero inaspettato e non hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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