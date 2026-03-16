Nella partita tra Cremonese e Fiorentina, l'emergenza attacco colpisce entrambe le squadre. Vardy è indisponibile per infortunio, mentre Kean parte dalla panchina. La sfida, importante per la zona salvezza, si svolge con molte assenze tra i giocatori chiave delle due formazioni, riducendo le possibilità offensive di entrambe. La partita si presenta dunque con molte incognite sul fronte offensivo.

L’incrocio salvezza tra Cremonese e Fiorentina si trasforma in una sfida a salve, decimata dai forfait dei trascinatori offensivi a poche ore dal fischio d’inizio del posticipo. La notizia più pesante scuote il quartier generale di Davide Nicola: Jamie Vardy è ufficialmente out dalla lista dei convocati. L’attaccante inglese non ha recuperato dal trauma contusivo alla coscia rimediato nella trasferta di Lecce, privando i grigiorossi del loro terminale di riferimento in uno scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi per la permanenza in Serie A. L’assenza del britannico si somma a un’emergenza difensiva e mediana senza precedenti, con le defezioni certe di Pezzella per squalifica, oltre agli infortunati Baschirotto e Collocolo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Cremonese-Fiorentina, emergenza attacco: Vardy ko, Kean parte dalla panchina

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