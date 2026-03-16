Cremonese-Fiorentina 1-4 un poker importante in ottica salvezza

Nella partita che conclude la 29ª giornata di Serie A, la Fiorentina ha battuto la Cremonese con un risultato di 4-1. La squadra viola ha dominato l'incontro, segnando quattro gol mentre la Cremonese ha trovato la rete una sola volta. La partita si è svolta allo stadio locale, con entrambe le formazioni in campo per tutta la durata del match.

Nella gara che chiude la 29esima giornata di Serie A, Fiorentina a valanga su una smarrita Cremonese: il tabellino finale dice 1-4 per i Viola di Paolo Vanoli, che tornano alla vittoria in campionato spinti dall’entusiasmo del trionfo nell’andata degli ottavi di Conference League contro i polacchi del Raków Cz?stochowa. Davvero troppa Fiorentina per la Cremonese, tramortita dall’intraprendenza con cui i toscani hanno affrontato fin da subito la partita. Al 25? apre le danze Fabiano Parisi, seguito nemmeno dieci minuti dopo dal compagno Piccoli. Il secondo tempo inizia con il tris firmato al 49? da Dodô, mentre Gudmundsson mette il sigillo finale al 70?. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cremonese-Fiorentina 1-4, un poker importante in ottica salvezza Articoli correlati PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Fiorentina 1-4: colpo salvezza per VanoliVoti, top e flop della sfida dello Stadio Giovanni Zini di Cremona, valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il... Leggi anche: Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali dello scontro salvezza / Diretta Tutti gli aggiornamenti su Cremonese Fiorentina 1 4 un poker... Temi più discussi: Diretta Cremonese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Cremonese, rivoluzione tattica con la Fiorentina: ipotesi 4-4-2. Djuric titolare, Vardy fuori; Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Cremonese-Fiorentina 1-4: Gudmundsson fa poker / DirettaCremona, 16 febbraio 2026 – Cremonese e Fiorentina si sfidano in una gara delicatissima per la salvezza, un incrocio cruciale, una partita da non sbagliare. Fischio d’inizio alle 20.45. lanazione.it La Fiorentina cala il poker salvezza: la Cremonese crolla anche allo Zini, Vanoli tenta la fugaLa Viola conquista 3 punti d'oro nella lotta per non retrocedere. Grigiorossi ko nel secondo scontro diretto consecutivo ... tuttosport.com Risultato finale Cremonese 1-4 Fiorentina #forzaviola #fiorentina #seriea x.com Cremonese-Fiorentina 0-3: i viola calano il tris in avvio di secondo tempo! Segui e commenta la diretta ---> https://cityne.ws/j5OQV - facebook.com facebook