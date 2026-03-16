Mercoledì, a Bergamo, si terrà una cerimonia al cimitero per ricordare le vittime del Covid-19, a sei anni dall’inizio della pandemia. Alla commemorazione parteciperà anche il ministro Zangrillo. La giornata nazionale di ricordo si svolge nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e coinvolge le autorità locali e le famiglie colpite.

IL PROGRAMMA. A sei anni dalla pandemia, che ha lasciato un segno indelebile, Bergamo torna a raccogliersi nel ricordo delle vittime del Covid-19, con la giornata nazionale di commemorazione del 18 marzo. Il momento centrale, nel programma promosso dal Comune e aperto a tutta la cittadinanza, sarà mercoledì 18 marzo al cimitero monumentale. Dalle 10 lettura della preghiera di Ernesto Olivero da parte degli studenti del liceo Mascheroni, riflessione e benedizione a cura del Vicario generale della Diocesi monsignor Davide Pelucchi e deposizione di una corona di fiori alla lapide dedicata alle vittime. A seguire interventi istituzionali, con accompagnamento musicale del Conservatorio Donizetti: interverranno, tra le autorità, la sindaca Elena Carnevali e il ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Covid, sei anni dopo. Mercoledì il ricordo al cimitero con il ministro Zangrillo

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