Un traduttore online ha rivelato l’esistenza di un’unità segreta del Cremlino. Quando Denis Alimov è arrivato a Bogotá il 24 febbraio, appariva come un semplice viaggiatore russo in fuga dal freddo di Mosca. Tuttavia, l’analisi delle sue comunicazioni ha portato alla scoperta di dettagli che hanno portato alla luce questa connessione nascosta.

Quando Denis Alimov è sbarcato a Bogotá, il 24 febbraio scorso, sembrava uno dei tanti viaggiatori russi in fuga dal freddo di Mosca. Barba curata, bagaglio leggero, arrivo da Istanbul e una prenotazione per Cartagena, abbastanza per costruire la figura anonima del turista di passaggio. Ma la messa in scena, come raccontato dall’inchiesta di The Insider, è durata pochissimo. Ad attenderlo c’erano gli agenti colombiani, allertati da una Red Notice dell’Interpol attivata su richiesta dei procuratori federali di New York. Le manette sono scattate quasi subito. L’accusa: aver orchestrato un piano per sequestrare o uccidere oppositori ceceni rifugiati in Europa, con una taglia da un milione e mezzo di dollari per ciascun bersaglio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così un traduttore online ha incastrato l’unità segreta del Cremlino

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