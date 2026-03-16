Nel sedicesimo giorno di guerra, in Libano, si conta che un settimo della popolazione sia sfollata a causa dei conflitti. Nel frattempo, negli Stati Uniti, l'ex presidente sta valutando le prossime mosse politiche mentre le tensioni continuano ad aumentare. La situazione sul terreno rimane instabile, con gruppi armati coinvolti e rifugiati che cercano riparo in diverse aree del paese.

In Libano gli sfollati sono ormai un settimo della popolazione, mentre Trump cerca di capire come riaprire lo stretto di Hormuz Trump ha provato a invitare una serie di paesi a scortare le petroliere nello stretto, ma ha ricevuto risposte molto fredde, dato che nessuno è ben disposto a esporre le proprie navi al rischio di essere colpite dagli attacchi iraniani. L’alternativa sarebbe prendere il controllo della costa iraniana inviando forze di terra: una soluzione ancora più costosa e meno praticabile. È uno dei vari segnali che la guerra non sta procedendo come sperava Trump. Intanto i bombardamenti sono proseguiti: i missili iraniani hanno causato danni attorno a Tel Aviv, la città più popolosa di Israele, ferendo sei persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel sedicesimo giorno di guerra

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