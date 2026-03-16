Alla fine di via Orti del Pero, a Prato, si trova un edificio chiuso a chiave con un lucchetto e una targa rimossa vicino all’ingresso. Le autorità cinesi sono state coinvolte in attività che hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine italiane, portando a interventi nelle zone di Firenze e Prato. La presenza e le operazioni delle forze di polizia sono state oggetto di attenzione pubblica e media.

C'è stata una presenza ufficiale (disarmata) fino al 2019. Poi qualcosa è cambiato e l'opacità è aumentata. I sospetti di una organizzazione segreta parallela alle forze dell'ordine italiane e il caso inquietante dell'associazione Cervo Bianco All'inizio di via Orti del Pero, a Prato, c'è oggi un immobile chiuso a chiave con un lucchetto. E accanto alla porta d'ingresso, si intravede il segno di una targa ormai rimossa. Con queste premesse, nessuno potrebbe immaginare che per un breve periodo, quell'edificio sia stato uno dei più “chiacchierati” d'Italia, arrivando alla ribalta delle cronache internazionali e rischiando di creare un “caso” diplomatico con la Cina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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