Il Manchester City si prepara a fare i conti con la multa più alta mai inflitta dalla Premier League, dopo che il Chelsea ha ammesso di aver effettuato pagamenti segreti per oltre 47 milioni di sterline tra il 2011 e il 2018. La decisione arriva in seguito a un'indagine sulle operazioni di trasferimento del club londinese, che ha portato a una sanzione record.

Sito inglese: Il Chelsea è stato inflitto con la più grande multa mai comminata alla Premier League dopo che il club ha ammesso di aver effettuato 47 milioni di sterline in pagamenti segreti per trasferimenti ad agenti non registrati e a terze parti tra il 2011 e il 2018. È stata inflitta una multa di 10 milioni di sterline, oltre a un divieto di trasferimento sospeso di due anni, oltre a un divieto di trasferimento immediato di nove mesi separato per l’Accademia e una multa di 750.000 sterline per la registrazione dei giocatori dell’Accademia tra il 2019 e il 2022. Il Chelsea aveva denunciato personalmente le potenziali violazioni dopo che il consorzio di Todd Boehly aveva acquisito il club nel 2022 e questo risolve uno dei principali casi in corso della Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cosa può aspettarsi il Manchester City dopo che la Premier League ha emesso la multa più grande di sempre

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