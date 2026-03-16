Un racconto immaginario descrive le conseguenze di un referto medico in ritardo di due mesi in un paese inventato. La narrazione coinvolge persone fittizie che mostrano come un ritardo di questo tipo possa influenzare le decisioni e le azioni di chi deve affrontare diagnosi e cure. Si tratta di un esempio che invita a riflettere sui tempi e sulla gestione dei documenti sanitari.

Questo è un racconto immaginario. Di un paese immaginario, di persone immaginarie che ci dimostrano, una volta di più, che occorre impegnarsi tutti insieme per cambiare la sanità. Troppo moderna, troppo dipendente dai risultati e dal guadagno. Si perde l’empatia. Si perdono i tempi. Il 17 ottobre 2025 la figlia comunica al padre che diventerà nonno! Nel frattempo sono già state programmate tutte le indagini del caso. Fra queste il test del DNA fetale, che esclude patologie a carattere genetico di costruzione della catena di ognuno di noi, circa seicento euro di soldi ben spesi, che può essere fatto dalla decima settimana di gestazione. La figlia lo fa in 11 settimana, l’11 novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa può accadere con un referto in ritardo di due mesi. Un racconto immaginario

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