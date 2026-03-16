Corsa Champions Costacurta bacchetta e tira in ballo il Napoli

Alessandro Costacurta ha commentato duramente la sconfitta del Milan contro la Lazio, criticando la prestazione della squadra. Ha espresso giudizi severi e ha fatto riferimenti diretti alla gara, senza usare eufemismi. Nella sua analisi, ha anche menzionato il ruolo del Napoli nel contesto delle competizioni di Champions League. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza frasi ambigue o giri di parole.

Alessandro Costacurta non ha usato mezzi termini dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio. L’ex difensore rossonero, ora opinionista di Sky Sport, ha lanciato un avvertimento inequivocabile a Massimiliano Allegri: smettere di inseguire l’Inter e preoccuparsi piuttosto del Napoli, che si avvicina pericolosamente in classifica. Otto punti di ritardo dalla vetta non sono niente quando dietro c’è una squadra che sta raccogliendo risultati importanti. Il verdetto di Costacurta sul Milan. Ospite di Sky Calcio Club durante la trasmissione condotta da Fabio Caressa, Costacurta ha analizzato la prestazione deludente dei rossoneri all’Olimpico. Le... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Corsa Champions, Costacurta bacchetta e tira in ballo il Napoli Articoli correlati Seedorf bacchetta Allegri: tira in ballo anche i figliHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:... Inter-Napoli, Akanji suona la carica e tira in ballo HojlundClima rovente attorno al big match di giornata, quello che vedrà di fronte Inter e Napoli.