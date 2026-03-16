Corriere dello Sport | Napoli Conte conta fino a tre Spuntano gli obiettivi di mercato

Da napolipiu.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Antonio Conte sta valutando il suo futuro al Napoli e potrebbe restare oltre il secondo anno di contratto. Nel frattempo, si fanno anche i nomi di alcuni possibili obiettivi di mercato per la squadra partenopea, senza ulteriori dettagli sui dettagli di queste trattative. La situazione rimane ancora in evoluzione.

"> Il futuro di Antonio Conte al Napoli potrebbe proseguire ben oltre il secondo anno. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico salentino è legato al club da un contratto firmato con Aurelio De Laurentiis nel giugno del 2024 e che prevede un percorso fino al 2027. Un’ipotesi che fino a un anno fa sembrava difficile da immaginare, ma che oggi, dopo le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore prima e dopo la sfida contro il Lecce, appare molto più concreta. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea infatti come il rapporto tra Conte e il Napoli stia entrando in una fase di consolidamento, con la prospettiva di aprire un terzo capitolo tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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