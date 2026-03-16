Cormano Poste chiuse fino al 1° aprile per lavori

L’Ufficio Postale di via Papa Giovanni XXIII, nel centro di Cormano, sarà chiuso da domani fino al primo aprile per lavori di ristrutturazione. La chiusura riguarda l’intero periodo e riguarda tutti i servizi offerti presso l’ufficio. I residenti e gli utenti sono invitati a pianificare in anticipo le loro operazioni postali, considerando questa interruzione temporanea.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Grande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di. Il complice lo ha lasciato a piedi, il rapinatore ha tentato di proseguire la fuga. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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