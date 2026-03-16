Coratti vince il Cronometro d’oro 2024 2025

Costantino Coratti, preparatore atletico del Napoli, ha ricevuto il premio Cronometro d’oro 20242025 come miglior professionista della scorsa stagione. La decisione è stata presa sulla base delle valutazioni di esperti e addetti ai lavori del settore. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a chi si distingue nel campo della preparazione atletica. La premiazione si è svolta recentemente e ha visto Coratti tra i protagonisti.

Costantino Coratti, preparatore atletico del Napoli, vince il premio Cronometro d’oro 20242025 come miglior professionista del nostro campionato. “Sono estremamente felice di ricevere questo premio ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato. Ritengo che questo sia un traguardo da condividere con tutte le persone che ci aiutano ogni giorno. Voglio condividerlo innanzitutto con due professori vicinissimi a me e che mi hanno aiutato tantissimo, il prof. Cacciapuoti e il prof. De Felice. Voglio condividere questo premio con i giocatori: senza il loro impegno giornaliero non avremmo potuto raggiungere alcun risultato. Lo condivido con il club che, ultimamente, si sta abituando a portare a casa premi importanti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Coratti vince il Cronometro d’oro 2024/2025 Articoli correlati Antonio Conte vince la Panchina d'Oro per la stagione 2024/2025Il tecnico del Napoli si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento dopo aver conquistato lo scudetto alla guida degli azzurri Dopo aver conquistato... Leggi anche: Panchina d’Oro 2024/25: Massimiliano Canzi vince il premio per la Serie A Women Tutti gli aggiornamenti su Coratti vince Temi più discussi: Cronometro d’oro, Costantino Coratti vince l’edizione 2024/2025: Estremamente felice per questo prestigioso premio; CRONOMETRO D'ORO - Costantino Coratti vince l’edizione 2024/2025: Estremamente felice per questo prestigioso premio, ringrazio i colleghi; Chiariello: De Laurentiis si è convinto! Centro sportivo a Monteruscello, architetti già al lavoro; Bayern Monaco Atalanta gratis in streaming: ecco dove vedere la partita di Champions League. Coratti vince il Cronometro d’oro 2024-25È stato Costantino Coratti il migliore preparatore atletico della scorsa stagione di Serie A: il collaboratore di Antonio Conte al Napoli è stato premiato infatti con il Cronometro d’oro, il riconosci ... 100x100napoli.it Napoli: Coratti vince il cronometro d'oroE' il premio per il miglior preparatore della Serie A ... msn.com CRONOMETRO D'ORO - Costantino Coratti vince l’edizione 2024/2025: “Estremamente felice per questo prestigioso premio, ringrazio i colleghi” ift.tt/AUBoc8x x.com Bormolini bis! A Val St. Come, per la seconda edizione consecutiva Maurizio vince sia la Coppa del Mondo generale di snowboard alpino sia quella di PGS. Coratti e Dalmasso sul podio in gara-1! https://bit.ly/4cTuoZb FISI - Federazione Italiana Sport Inv - facebook.com facebook