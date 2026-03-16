Le corajisime, antiche celebrazioni calabresi, riprendono a essere parte integrante della Quaresima nei borghi della regione. Questo rito, che coinvolge le comunità locali e i ricercatori, si svolge durante i giorni di austerità e preghiera. La tradizione, tramandata nel tempo, vede protagonisti gruppi di persone che partecipano a processioni e rituali specifici. La ripresa di questa pratica testimonia il suo ruolo nel mantenere viva la cultura locale.

La tradizione delle corajisime torna a scandire i giorni della Quaresima nei borghi calabresi, un rito antico che oggi vive grazie all’impegno di ricercatori e comunità locali. Tra Siderno e Mongrassano, le pupatte rituali riappaiono per segnare il tempo verso la Pasqua. In questo contesto, l’associazione A. Staffa ha promosso un incontro dedicato alla Matrona di Mongrassano, mentre nel Marchesato crotonese e nell’alto cosentino si registrano nuovi tentativi di recupero del patrimonio immateriale. La ricerca ventennale di Andrea Bressi ha permesso di documentare questa usanza, trasformando una memoria individuale in un bene culturale condiviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corajisime: il rito calabrese che torna a scandire

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