Controlli su sicurezza e malamovida lavoro irregolare e un arresto per maltrattamenti

Nel weekend nel Salento, i carabinieri del comando provinciale hanno condotto un’operazione straordinaria per verificare la sicurezza e la legalità. Sono stati effettuati controlli su locali notturni per la

LECCE - Weekend di controlli quello appena trascorso nel Salento, dove i carabinieri del comando provinciale hanno messo in campo un dispositivo straordinario per contrastare l’illegalità, con un occhio di riguardo alla sicurezza stradale, al lavoro sommerso e alla tutela delle fasce deboli. Il bilancio parla di denunce, sequestri, migliaia di euro di sanzioni e un arresto in flagranza. L’aspetto più grave riguarda la violenza di genere. A Leverano, i militari sono intervenuti d'urgenza nel pomeriggio di sabato per salvare una donna dall'aggressione del compagno, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Al culmine di una serie di atti persecutori, l’uomo avrebbe ferito la compagna, procurandole lesioni giudicate guaribili in circa 15 giorni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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