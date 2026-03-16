Il Wada, l'agenzia mondiale antidoping, ha annunciato di essere pronta a prendere decisioni clamorose contro Trump. La questione si aggiunge alle tensioni tra l'ex presidente e altre istituzioni, in un momento in cui il suo nome appare coinvolto in vari procedimenti legali e controversie pubbliche. La notizia arriva mentre si intensificano le discussioni sulla sua posizione politica e sulle indagini in corso.

Non bastasse il conflitto con l’Iran, Donald Trump è alle prese anche con una guerra fredda nello sport nella quale, se non volano proiettili, ballano soldi, reputazione, potere, condizionamenti politico-diplomatici: si chiama soft-power e di morbido ha poco, come testimonia la mossa dell’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) che sta tentando il colpo di mano per far fuori Trump dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con possibili ripercussioni anche sugli imminenti Mondiali di calcio. Nel Comitato esecutivo Wada di dopodomani è stata infatti messa all’ordine del giorno la proposta di rivedere il regolamento per impedire al presidente Trump e a tutti i funzionari del governo statunitense l’accesso alle manifestazioni, entrambe in programma proprio negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Contro Trump anche l'antidoping: Wada, verso decisioni clamorose

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