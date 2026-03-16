A Bergamo, le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli sul trasporto merci nelle zone di Città Alta. La misura mira a limitare il traffico di veicoli commerciali nel centro storico, dove crescono i visitatori e le attività economiche. La decisione si rende necessaria per ridurre i disagi dei residenti, migliorare il decoro urbano e prevenire possibili conflitti tra pedoni e furgoni.

Preservare il borgo medioevale di Bergamo, gioiello architettonico colpito dalla congestione dovuta all’aumento dei visitatori e alla crescita delle attività economiche, con conseguenti disagi per i residenti, problemi di decoro urbano e rischi di interferenza tra pedoni e furgoni. Per questo l’Amministrazione comunale ha introdotto nuove regole per il trasporto merci, che scatteranno a giugno. L’obiettivo, ridurre la presenza di veicoli commerciali lungo l’asse principale compreso tra piazza Mercato delle scarpe, piazza Vecchia e piazza Mascheroni. La definizione della nuova organizzazione è stata accompagnata da un processo di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contro l’assedio di Città Alta giro di vite per il trasporto merci

Articoli correlati

Leggi anche: Città Alta, cambia il trasporto merci: Corsarola libera dai furgoni

Leggi anche: Petardo contro Audero, l’Inter rischia la squalifica del campo: giro di vite contro i tifosi violenti

Action Movie! Terrorists Hijack Bus—But a Kung Fu Master Fights Back!#ActionMovie #KungFu

Approfondimenti e contenuti su Città Alta

Temi più discussi: Contro l’assedio di Città Alta giro di vite per il trasporto merci; La città perfetta per una vacanza al mare a Pasqua in Italia: non fartela scappare, è conveniente; Libano sotto l'assedio dei raid: oltre 300 morti e migliaia di profughi in fuga; Alba sotto assedio: l’emergenza traffico che paralizza la città.

Contro l’assedio di Città Alta giro di vite per il trasporto merciPreservare il borgo medioevale di Bergamo, gioiello architettonico colpito dalla congestione dovuta all’aumento dei visitatori e alla crescita ... ilgiorno.it

Reportage da Kobane, la città curda simbolo di resistenza, assediata dall'esercito di Damasco. 134.000 sfollati nel nord est del PaeseKobane è circondata dall’esercito siriano e da milizie fedeli a Damasco. Migliaia di sfollati fuggono, mentre la città a maggioranza curda affronta bombardamenti e crisi umanitaria Kobane, nota in ... it.euronews.com

Bergamo TV. . Dal mese di giugno, i furgoni non potranno più attraversare Città Alta passando dalla Corsarola. La nuova misura mira a ridurre la congestione del traffico lungo l'asse principale del centro storico, migliorando l'esperienza pedonale. #CittàAlta # - facebook.com facebook

In mattinata i primi supporter bavaresi in Città Alta, avvistata anche la mascotte Berni. x.com