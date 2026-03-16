Contro l’assedio di Città Alta giro di vite per il trasporto merci

Da ilgiorno.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli sul trasporto merci nelle zone di Città Alta. La misura mira a limitare il traffico di veicoli commerciali nel centro storico, dove crescono i visitatori e le attività economiche. La decisione si rende necessaria per ridurre i disagi dei residenti, migliorare il decoro urbano e prevenire possibili conflitti tra pedoni e furgoni.

Preservare il borgo medioevale di Bergamo, gioiello architettonico colpito dalla congestione dovuta all’aumento dei visitatori e alla crescita delle attività economiche, con conseguenti disagi per i residenti, problemi di decoro urbano e rischi di interferenza tra pedoni e furgoni. Per questo l’Amministrazione comunale ha introdotto nuove regole per il trasporto merci, che scatteranno a giugno. L’obiettivo, ridurre la presenza di veicoli commerciali lungo l’asse principale compreso tra piazza Mercato delle scarpe, piazza Vecchia e piazza Mascheroni. La definizione della nuova organizzazione è stata accompagnata da un processo di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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