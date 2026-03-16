Il Napoli di Antonio Conte si avvicina alla cinquantesima vittoria sotto la sua guida, con il tecnico che ha conquistato numerosi successi dall’arrivo nell’estate 2024. La squadra si prepara a una nuova sfida, mentre i tifosi attendono con entusiasmo il raggiungimento di questo traguardo. La stagione prosegue con l’obiettivo di consolidare i risultati e continuare a vincere partite importanti.

Il Napoli di Antonio Conte pronto a scrivere altri record. Il tecnico è vicino a raggiungere la 50esima vittoria col club, da quando è arrivato nell’estate 2024. Scrive il Corriere dello Sport: Il successo contro il Lecce, il diciottesimo in questo campionato, ha moltiplicato i numeri di Antonio Conte in Serie A. 600 punti in Serie A, soltanto l’undicesimo allenatore a riuscirci nell’era dei tre punti: 270 panchine; 180 vittorie; una media di 2.22 punti, la più alta in assoluto nella storia del campionato italiano. E ancora: con 25 partite di fila, il suo Napoli sta vivendo la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga dei cinque... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte viaggia verso la 50esima vittoria col Napoli

Articoli correlati

Conte e De Laurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la confermaSembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà prima della...

Conte e De Laurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la conferma (Repubblica)Sembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà prima della...

Conte: Faccio fatica a fare critica ! Conferenza stampa post Udinese-Napoli 1-0

Una selezione di notizie su Conte viaggia

Temi più discussi: Il Conte di Cagliostro: viaggio nel cuore della Palermo di fine Settecento; Napoli-Conte: un legame blindato verso il terzo capitolo; Scotto: Il Napoli punta al secondo posto. Conte ora viaggia più sicuro; Conte insegue un prestigioso traguardo con il Napoli: in mezzo c’è il suo Lecce.

Conte e De Laurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la conferma (Repubblica)Sembra sempre più probabile che il meeting di fine stagione tra Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si terrà a maggio. ilnapolista.it

Napoli, Conte verso quota 600 punti in Serie A: il destino passa dal suo Lecceil destino ha deciso che tra lui e questo obiettivo ci sia proprio il US Lecce, la squadra della sua città, il primo capitolo della sua vita calcistica. gonfialarete.com

Nel consueto vertice di fine stagione sono pronti per confrontarsi su tutto quello che non ha funzionato, in campo e fuori. Leggi l'articolo completo: https://www.ilnapolista.it/2026/03/conte-e-de-laurentiis-si-incontreranno-a-maggio-il-tecnico-viaggia-verso-la-co - facebook.com facebook

#Conte e #DeLaurentiis si incontreranno a maggio, il tecnico viaggia verso la conferma Repubblica: uniti da un contratto in scadenza nel 2027, nel consueto vertice di fine stagione sono pronti per confrontarsi su tutto quello che non ha funzionato x.com