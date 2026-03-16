Antonio Conte desidera continuare a guidare il Napoli, mentre il presidente del club preferisce mantenere l’attuale allenatore. Tuttavia, sono state avanzate due condizioni che devono essere soddisfatte affinché questa situazione possa proseguire. La discussione tra le parti riguarda esclusivamente aspetti legati alle richieste di Conte e alle preferenze del club. La decisione finale non è ancora stata presa.

Antonio Conte vuole rimanere sulla panchina del Napoli. De Laurentiis non vorrebbe cambiare allenatore. Ma tra l’intenzione e la firma c’è di mezzo un incontro decisivo, previsto a stagione conclusa, dove saranno discusse due questioni cruciali che potrebbero determinare il futuro del tecnico azzurro. Non è scontato nulla, nonostante le aperture di massima da entrambe le parti. Il mercato giovane e la rivoluzione parziale. La prima condizione riguarda la strategia di mercato. Il Napoli vuole una rosa più giovane, con acquisti mirati sui talenti emergenti piuttosto che sui nomi già consolidati. L’obiettivo è abbassare sensibilmente l’età media della squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte resta a Napoli? Spuntano le due “condizioni” da rispettare

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