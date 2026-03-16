Il rapporto tra l’allenatore e il club napoletano si mantiene sotto stretta osservazione. Si discute delle condizioni necessarie affinché possano proseguire la collaborazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali. La questione riguarda le modalità di lavoro e alcuni aspetti contrattuali ancora da definire. La situazione resta aperta e si seguono attentamente le evoluzioni.

Il futuro del Napoli e di Antonio Conte resta uno dei temi centrali nella programmazione della prossima stagione. L’ipotesi di continuare insieme non si limita al breve periodo: la società valuta infatti la possibilità di dare stabilità al progetto tecnico anche oltre l’annata in corso. L’idea di costruire un ciclo più lungo esiste, ma richiederà un confronto approfondito tra allenatore e dirigenza. Strategie sportive, obiettivi competitivi e sostenibilità economica saranno i punti principali su cui si baserà il dialogo tra le parti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il contesto attuale lascia spazio a un proseguimento del rapporto: “Le premesse per un terzo anno ci sono tutte e rispetto alla scorsa stagione è pure cambiata la dialettica di Conte”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte e Napoli, le condizioni per continuare insieme

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