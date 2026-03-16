Il Napoli ha ottenuto una vittoria contro il Lecce che ha consolidato la sua posizione in classifica, mentre il Milan ha subito una sconfitta ieri. Conte aveva previsto che il secondo anno sarebbe stato il più impegnativo, ma non ci sono indicazioni che lasci intendere un possibile abbandono al terzo. La squadra ora guarda anche al secondo posto, con ambizioni di miglioramento.

Con la vittoria contro il Lecce il Napoli ha blindato la propria posizione in classifica e, con la sconfitta del Milan di ieri, guarda anche timidamente al secondo posto in classifica. Un momento in ci sembrano essersi diradate le nubi degli infortuni che hanno costellato la stagione azzurra, un momento in cui è tempo du guardare avanti e pensare al futuro: quello tra Conte e il Napoli Il futuro di Antonio Conte. “Conte sa che la società ha fame e voglia di restare competitiva ad alti livelli, in Italia e in Europa. Ma come sempre c’è un “ma”. Un bisogno di confrontarsi, di sentirsi rassicurato su ciò che sarà. Un altro mercato da 150 e passa milioni appare impensabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte aveva avvisato che il secondo anno sarebbe stato il più difficile, e allora perché dovrebbe mollare al terzo?

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