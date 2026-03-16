Conservatorio di Benevento il Tar respinge il ricorso di Quadrini

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Benevento ha respinto il ricorso presentato da Quadrini riguardo al Conservatorio. La decisione è stata comunicata attraverso una sentenza pubblicata recentemente, che ha concluso il procedimento giudiziario senza accogliere le richieste avanzate dall’interessato. La vicenda riguarda una questione amministrativa legata alla gestione del Conservatorio e si è conclusa con questa pronuncia del tribunale.

Tempo di lettura: 3 minuti Con la sentenza pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione IV, si conclude definitivamente, il contenzioso avviato nel 2023 dal M° Leonardo Quadrini contro l’elezione del M° Giuseppe Ilario a Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento per il triennio accademico 2023–2026. Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale proposto da Quadrini, confermando la piena legittimità della procedura elettorale, della proclamazione dei risultati e del successivo decreto ministeriale di nomina del Direttore. Contestualmente, il Tribunale ha accolto il ricorso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conservatorio di Benevento, il Tar respinge il ricorso di Quadrini Articoli correlati Leggi anche: Data referendum,Tar respinge il ricorso Leggi anche: No all’impianto di biogas. Il Tar respinge il ricorso della società agricola Aggiornamenti e contenuti dedicati a Conservatorio di Benevento il Tar... Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; Premio Nazionale delle Arti: al Conservatorio di Benevento la finale; Didattica, ricerca e internazionalizzazione: Ilario detta la linea del Conservatorio per il prossimo triennio; LA MUSICA A BENEVENTO – I PROTAGONISTI IL SAX DI ROCCO PUOPOLO …UNA VITA PER LA MUSICA. Conservatorio, il Tar respinge il ricorso di Quadrini: legittima l’elezione di Ilario a direttore 2023/2026Con la sentenza pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione IV, si conclude definitivamente, il contenzioso avviato nel 2023 dal M° Leonardo Quadrini contro l’elezione d ... ntr24.tv Le figlie di Antonio Pietrantonio donano libri e dischi alla Biblioteca del ConservatorioIl Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale appartenut ... ilsannioquotidiano.it Premio Nazionale delle Arti: al Conservatorio di Benevento la finale #Benevento - facebook.com facebook