condividere letture e film per il piacere della cultura

In un locale, le persone portano un libro a scelta e ne discutono, condividendo impressioni e opinioni. Altre si riuniscono per guardare un film e analizzano insieme trama, interpretazioni degli attori, sceneggiatura e regia. Questi momenti di incontro e scambio sono organizzati per favorire la cultura attraverso la condivisione di letture e pellicole.

Entrare in un locale, portare un libro a scelta e parlarne. Assistere alla proiezione di un film e discutere di trama, attori, sceneggiatura, regia. Tirare fuori pennelli e colori e scatenare la propria creatività. Sfidarsi a colpi di nozioni per un quiz che nulla ha a che invidiare a quelli famosi in tv. Il Club 42 è una girandola di proposte per tutti i gusti, sulle ali della cultura che resta insieme al contatto umano il comune denominatore di ciò che organizza questo gruppo di giovani. "Gli eventi sono tanti – spiegano i fondatori Veronica Sifanno e Simone Lucchesi – e per gusti diversi: dalla pittura alle domande, passando per il club letterario, ogni settimana c’è almeno un appuntamento aperto a tutti in programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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