Condannati per reati gravi | revocato il permesso di soggiorno a 4 cittadini stranieri

Quattro cittadini stranieri condannati in via definitiva per reati gravi hanno visto revocato il permesso di soggiorno. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha portato avanti un’operazione di verifica delle posizioni sul territorio nazionale di persone condannate per reati importanti. Questa attività si inserisce in un più ampio impegno delle autorità per monitorare la presenza di soggetti condannati sul territorio italiano.

Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo finalizzata alla verifica delle posizioni sul territorio nazionale di cittadini stranieri condannati in via definitiva per gravi reati. A seguito di approfondita attività istruttoria, il Questore ha disposto la revoca di diversi permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti di cittadini stranieri attualmente detenuti, destinatari di sentenze irrevocabili per reati gravi. Tra i provvedimenti adottati, figura la revoca del titolo di soggiorno nei confronti di un cittadino straniero condannato a 23 anni di reclusione per omicidio aggravato, con sentenza definitiva della Corte di Assise di Appello di Brescia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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