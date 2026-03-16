condannati per mafia il boss di palermo gaetano scotto e il cognato di un agente ucciso a capaci

La Cassazione ha confermato le condanne a vent'anni di carcere per il boss di Palermo Gaetano Scotto e per il cognato di un agente ucciso a Capaci. I ricorsi presentati sono stati respinti, rendendo definitive le sentenze emesse nei loro confronti. La decisione si riferisce a procedimenti giudiziari relativi a accuse di associazione mafiosa e altre attività illegali.

La Cassazione ha respinto i ricorsi e ha confermato le condanne a vent'anni al boss mafioso palermitano dell’Arenella Gaetano Scotto e 12 anni ciascuno al fratello Francesco Paolo e a Giuseppe Costa, fratello della vedova dell’agente di scorta Vito Schifani morto nell’attentato al giudice Giovanni Falcone il 23 maggio 1992. Lo scrive il giornale on line Live Sicilia. Quando Costa nel 2020 fu arrestato nel corso di un’indagine, coordinata dalla Dda, la vedova Schifani disse «per me è come se fosse morto». L’inchiesta svelò che nel quartiere palermitano Arenella il ritorno di Scotto fu celebrato in pompa magna. Era il 2016 quando Scotto e la fidanzata salirono sul peschereccio che trasportava la statua di Sant'Antonio da Padova, patrono della borgata marinara dell’Arenella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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