Conan O’Brien apre gli Oscar 2026 con la battuta sul caso Epstein trionfa Una Battaglia Dietro l’Altra

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Conan O’Brien ha aperto la serata con una battuta sul caso Epstein, attirando l’attenzione del pubblico e dei media presenti. La sua frase ha suscitato reazioni immediate tra gli spettatori e i telespettatori, mentre la serata proseguiva con premi e interventi di vari protagonisti del cinema. La scena si è conclusa con il comico che ha lasciato il palco, lasciando spazio agli altri momenti della manifestazione.

La battuta di Conan O’Brien che ha scosso gli Oscar. Gli Oscar 2026 dovrebbero essere la notte delle stelle, dei film e dei discorsi emozionati. Ma quest’anno, almeno per qualche minuto, la politica ha fatto irruzione sul palco del Dolby Theatre. L’unico sussulto di una cerimonia sobria, in virtù di quanto sta accadendo nel Golfo Persico, e senza particolari guizzi. A far scattare il cortocircuito è stato Conan O’Brien, conduttore della 98ª edizione degli Academy Awards, che nel monologo di apertura ha infilato una battuta destinata a far discutere. Dopo aver sottolineato che per la prima volta dal 2012 non ci sono attori britannici candidati come miglior attore o attrice, il comico americano ha sfoderato una stoccata in pieno stile stand-up. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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